Трагедія в дитячому таборі «Вікторія»: на згарищі знайдено останки загиблих дітей

Останки знайшли фахівці міжнародного інституту експертиз з Естонії, яких залучили батьки загиблих дітей.

В Одесі на згарищі в дитячому таборі «Вікторія» сьогодні знайдено останки загиблих під час пожежі дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив батько однієї із загиблих дівчаток Олексій Мазур.

За його словами, виявила останки група незалежних міжнародних експертів, які напередодні приступили до роботи у «Вікторії».

«Експерти знайшли частину щелепи і кістки. Фахівці передали знахідку до Одеського обласного бюро судово-медичних експертиз, де повинні з'ясувати, кому конкретно належать останки», - сказав Мазур.

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Фахівців міжнародного інституту експертиз з Естонії залучили батьки загиблих дітей. Вони не вірять даним офіційного слідства і не задоволені ситуацією, що склалася.

Мазур, який проходить у кримінальному провадженні як потерпілий раніше звернувся до Приморського районного суду Одеси з проханням дозволити проведення незалежної експертизи. Суд клопотання задовольнив.

Коментуючи такий поворот подій, Мазур заявив, що батьки пішли на цей крок вимушено, оскільки раніше проведена експертиза нічого не встановила.

«Ні причину пожежі, ні порушень - нічого. За фактом ми не знаємо, в чому причина загибелі наших дітей. Надія лише на експертизу. Наша держава в особі слідчих органів не виправдала довіри», - сказав Мазур.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.

24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої 27 квітня завершено. Матеріали передані до суду.

Крім того, у справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

2 липня 2018 року адвокат 37 потерпілих сімей у суді подав клопотання про стягнення з Одеської міськради моральної шкоди в сумі 3,9 млн грн.