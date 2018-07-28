Столична поліція працює в посиленому режиму у зв’язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі

Також цілодобово працює ситуаційний центр, який постійно моніторить та контролює ситуацію у місцях проведення масових заходів.

Поліція у Києві працює в посиленому режиму у зв’язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Нагадується, що сьогодні віряни Української православної церкви Київського патріархату пройдуть центральними вулицями столиці.

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Як наголосив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, з метою належного забезпечення безпеки гостей та мешканців міста правоохоронці посилили заходи безпеки

Він нагадав, що у цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, який здійснює постійний моніторинг та контролює ситуацію у місцях проведення масових заходів.

Окрім місць збору вірян, куди можна потрапити через спеціально облаштовані фільтраційні пункти, особливу увагу правоохоронці приділяють патрулюванню вулиць, а також несенню служби на станціях столичної підземки.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня у хресній ході вірян УПЦ Московського патріархату взяли участь близько 20 тисяч осіб.