Страшна ДТП із шістьма жертвами у Харкові: Дронову стало зле в суді

Дронову викликали "швидку", з ним спілкуються медики.

Сьогодні, 31 липня, у Київському райсуді Харкова продовжують слухання справи про масштабну аварію із шістьма загиблими.

Засідання мало розпочатися о 14.00, проте затримується, передає Gazeta.ua.

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Один із підозрюваних у вчиненні ДТП Геннадій Дронов поскаржився на здоров'я. Чоловікові викликали "швидку", зараз із ним спілкуються лікарі. В якому стані Дронов, поки не відомо.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи, взяті після скоєння ДТП, показали наявність в організмі Зайцевої опіатів.