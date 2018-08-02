У мережі показали український трейлер фільму "Жінка на війні" (відео)

Фільм розповідає про деградацію суспільства та боротьбу 50-річної головної героїні.

У мережі з'явився перший офіційний український трейлер трагікомедії "Жінка на війні", закритий прес-показ якої відбувся на Одеському кінофестивалі. Відео з'явилося на YouTube каналі Arthouse Traffic.

Режисером стрічки виступив Бенедикт Эрлінгссон. Фільм розповідає про деградацію суспільства та боротьбу 50-річної головної героїні. Жінка вирішила взяти на себе роль захисниці природи Ісландії.

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Відзначимо, що світова прем'єра фільму відбулася на Тижні критики Каннського міжнародного кінофестивалю. Там картина вже отримала приз SACD за музичне оформлення. Серед членів української команди, яка працювала над створенням картини – виконавчий продюсер Маріанна Новікова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, художник по костюмах Марія Керо і декоратор Люся Малишко.

Стрічка була частково профінансована Україною: Держкіно виділило на зйомки 10 млн грн (загальний бюджет фільму склав 76 млн).