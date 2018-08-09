У Дніпрі суд відмовив працівниці школи у захисті честі і гідності через дописи в соцмережі

Одним з відповідачів є колега позивача – вчитель.

Суд у Дніпрі відмовився задовольнити позов про захист гідності, честі та ділової репутації завуча однієї з місцевих шкіл через дописи у соціальній мережі Facebook.

Як повідомляє портал Судової влади, позивач дописи щодо неї у Facebook вважає «травлею» і вимагала притягнути відповідачів до відповідальності, визнати інформацію, яка принижує гідність, честь та ділову репутацію, недостовірною та зобов’язати відповідача спростувати її у спосіб, яким вона була поширена, повідомляє Радіо Свобода.

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Одним з відповідачів є колега позивача – вчитель.

Конституція України гарантує кожному судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди.