Справа Зайцевої–Дронова у Харкові: чому експертиза залишила більше запитань, ніж відповідей

Харківський суд завершив допити всіх п’яти експертів Інституту Бокаріуса, які робили комплексне дослідження у справі про резонансну ДТП на вулиці Сумській, внаслідок якої загинуло шестеро людей.

Експертиза комплексна, а її рішення – колегіальне. Тому ніхто з експертів, по суті, не бере на себе персональної відповідальності. У журналістів, присутніх на слуханнях, склалося враження, що експерти між собою не спілкуються й навіть не намагаються встановити істину, виконуючи роботу формально.

Так, наприклад, є експерт відеотехнік. Він розкладає запис з камер, які зафіксували ДТП, на кадри та може встановити точний час усього, що відбувалося у той страшний вечір. Є експерт фототехнік. Він може точно визначити відстань, яку проїздили автомобілі. Однак, зрештою, швидкість «Лексуса» Олени Зайцевої і «Фольсквагена» Геннадія Дронова встановити не вдається: в одного експерта немає часу, в іншого - відстані. Чому робота експертів називається колегіальною, не зрозуміло.

Експерти кажуть, що слідчий не просив встановити точки для встановлення відстані. Так само, не просив простежити швидкість по найдовшому відео, на якому зафіксовано, як «Лексус» мчить наввипередки до перехрестя через усю площу Конституції.

Швидкість «Лексуса» Олени Зайцевої і «Фольсквагена» Геннадія Дронова встановити не вдається: в одного експерта немає часу, в іншого - відстані. Чому робота експертів називається колегіальною, не зрозуміло

Експертиза робилася на підставі п’яти відеозаписів. Але, судячи зі слів експертів, встановити швидкість їх просили то по дуже короткому відео, то по тому, де «контури автомобіля розмиті». Зважаючи на те, що слідство вела поліція, а держобвинувачення у суді представляє прокуратура, запитати зараз немає з кого…

Крім того, щодо швидкості, інформацію з електронної системи «Лексуса», де швидкість авто вказана 102 км/год, зовсім не беруть до уваги. Мовляв, точно невідомо, коли саме збережені ці дані – чи за кілька хвилин перед аварією, чи в момент зіткнення. І поки низка громадських експертів заявляють, що ці показники були зафіксовані в той момент, після якого авто вже не могло рухатися, до уваги чомусь беруться свідчення пасажирки Зайцевої, яка заявила про 70-75 км/год.

Під постійні придуркуваті смішки присутніх у залі двох молодих помічників адвоката Зайцевої Юлії Козир, захисник водія «Фольксвагена» Сергій Перепелиця невпинно, формулюючи по-різному, просив експертів показати, де вони, як фахівці, проводять лінію перехрестя (це необхідно для того, щоб зрозуміти, чи виїхав Дронов на перехрестя ще на жовтий, чи вже на зелений, від цього залежить ступінь вини). Жоден так і не взяв на себе відповідальність і не показав пальцем цю лінію. Втім, відповіді експертів, які не могли не розуміти, що ціна відповіді – кілька років тюрми для обвинуваченого в той, чи інший бік, «вражали»: «Це не моя компетенція», «Ця лінія уявна, я не можу її провести»…

Ще один цікавий факт: у день аварії стоп-лінії, на якій мало зупинитися авто Дронова, на перехресті не було взагалі. Її домалювали тільки через добу. Але це в суді мало кого цікавить.

Червону «Мазду», із якою начебто влаштувала перегони Зайцева, знайти теж не вдалося. Хоч Сумська – це самісінький центр Харкова, де відеокамери встановлені, без перебільшення, на кожному домі, а в районі пам’ятника Т. Шевченку, в напрямку якого поїхав автомобіль, після буремних подій 2014 року встановлені камери, які дозволяють збільшувати зображення до такого ступеня, що навіть можна читати текст на екранах телефонів перехожих.

Ще один цікавий факт: у день аварії стоп-лінії, на якій мало зупинитися авто Дронова, на перехресті не було взагалі. Її домалювали тільки через добу. Але це в суді мало кого цікавить

Багато запитань виникає й щодо зникнення лікаря-нарколога Олени Федірко, яка оглядала Зацейву після ДТП та робили забір біоматеріалів для проведення дослідження. Ця досвідчений лікар зі стажем понад 20 років зафіксувала ознаки наркотичного сп’яніння водійки, однак чомусь начебто набрала дуже мало рідин для проведення аналізу. Федірко раптово звільнилася з роботи й зникла, за місцем проживання, за словами сусідів, жінка не з'являлася вже кілька місяців, повістку до суду їй вручити не вдалося, привід поліція не виконала. Утім, під час останнього засідання 7 серпня суд дозволив розпочати розшукові дії, тому є надія, що до наступного засідання 11 вересня нарколог все ж з'явиться на засіданні.

Дронов вини не визнає, відтак у нього немає полегшень. Тож йому загрожує 10 років тюрми. Зайцевій, чий автомобіль розтрощив шістьох людей прямо на тротуарі, з «полегшувальними обставинами» загрожує, максимум, 7 років

Перші дослідження показали, що в біологічних рідинах Зайцевої знайшли опіати. Сама водійка під час перших допитів нічого не казала про свої травми та вживанні ліків, однак пізніше з'являється версія про постійні головні болі та приймання «Пенталгіна» після давньої аварії, в яку ще дитиною потрапила дівчина. Сам факт наявності опіатів ніяк не кваліфікований, слідство це відносить не до обтяжувальних обставин (так буває в усіх справах, коли водій «із простих»), а до «характеристик особи» (типу, ну, з ким не буває, чого тут такого: є водії під опіатами, а є не під опіатами, так само, як є люди з вищою освітою і без вищої освіти – це ж не заважає керувати).

Попри те, що адвокат сімей постраждалих Матвєєва долучає до матеріалів справи документ від профільної установи МОЗ України, що наявність цих речовин в організмі Зайцевої говорить про те, що вона на момент ДТП перебувала під дією наркотичних засобів (кодеїн та фенобарбітал у крові, керування без водійського посвідчення тощо), а це – обтяжувальні обставини, слідчі впритул цього не бачать і навпаки притягують за вуха позитивні моменти для Зайцевої. Наприклад, щире каяття, визнання вини та матеріальну компенсацію частині постраждалих (мати Зайцевої анонімно переказала кожному по 50 тис грн, однак більшість, коли дізналися, від кого гроші, одразу ж від них відмовилися. Попри це, на думку слідчих, часткова компенсація – фактор, що зменшує вину.

Дронов вини не визнає, відтак у нього немає полегшень. Тож йому загрожує 10 років тюрми. Зайцевій, чий автомобіль убив шістьох людей прямо на тротуарі, з «полегшувальними обставинами» загрожує, максимум, 7 років. Мабуть, по закону, але чи по справедливості?

Юрій Ларін, Харків