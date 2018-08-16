У Києві активісти пікетували офіс Віктора Медведчука через Сенцова та Стуса (відео)

Активісти влаштували пікет офісу Медведчука.

До долі бранців Кремля, зокрема Олега Сенцова, який голодує вже 94 дні, намагалися привернути увагу активісти у Києві. Вони влаштували пікет офісу спецпредставника України у мінському процесі та кума Путіна - Віктора Медведчука. Також активісти засудили Медведчука за тиск на творців фільму про засудженого радянським режимом українського поета Василя Стуса.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман відреагував на "цензуру" фільму про Стуса.