У Києві активісти пікетували офіс Віктора Медведчука через Сенцова та Стуса (відео)

20:39, 16 серпня 2018
Суспільство
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Активісти прийшли до офісу Медведчука / Кадр з відео ТСН

До долі бранців Кремля, зокрема Олега Сенцова, який голодує вже 94 дні, намагалися привернути увагу активісти у Києві. Вони влаштували пікет офісу спецпредставника України у мінському процесі та кума Путіна - Віктора Медведчука. Також активісти засудили Медведчука за тиск на творців фільму про засудженого радянським режимом українського поета Василя Стуса.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман відреагував на "цензуру" фільму про Стуса.

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Теги: #Медведчук