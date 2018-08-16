У Києві активісти пікетували офіс Віктора Медведчука через Сенцова та Стуса (відео)
20:39, 16 серпня 2018Суспільство
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Активісти влаштували пікет офісу Медведчука.
Активісти прийшли до офісу Медведчука / Кадр з відео ТСН
До долі бранців Кремля, зокрема Олега Сенцова, який голодує вже 94 дні, намагалися привернути увагу активісти у Києві. Вони влаштували пікет офісу спецпредставника України у мінському процесі та кума Путіна - Віктора Медведчука. Також активісти засудили Медведчука за тиск на творців фільму про засудженого радянським режимом українського поета Василя Стуса.
Активісти у Києві пікетують офіс Віктора Ведмедчука
Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман відреагував на "цензуру" фільму про Стуса.
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