DW: Улюбленої серед росіян цитати Бісмарка про Україну не існує

Однією з улюблених нині цитат російського інтернету та офіційних російських ЗМІ є фраза (або декілька фраз) Отто фон Бісмарка "Могутність Росії може бути підірваною лише відділенням від неї України...". Трапляється також й інший варіант: "Для величезного тіла Російської імперії смертельною є лише одна операція – ампутація України". А деякі, особливо завзяті коментатори з кремлівського пулу, вкладають в уста "залізному канцлерові" і такі слова: "Необхідно не лише відірвати, але й протиставити Україну Росії, стравити дві частини одного народу і спостерігати, як брат убиватиме брата.", повідомляє Deutsche Welle.

DW зв'язалась з Фондом Бісмарка в німецькому місті Фрідріхсру. У відповідь на запит доктор наук Ульф Моргенштерн, науковий співробітник Фонду, що займається спадщиною Отто фон Бісмарка, наголосив: "Нічого подібного Бісмарк не говорив. І не міг говорити".

Читайте такожBBC: Кримським татарам пишуть історію в КазаніНемає жодних свідчень - ні записів самого канцлера, ні протоколів його виступів, ні чорнеток листів, ні спогадів його сучасників, - у яких би згадувалось про щось подібне. Але це ще не все: у своїх мемуарах канцлер розповідає про так звану "Партію тижневика" в Прусії, котра прогнозувала "розчленування Росії". Бісмарк, який у 1871 році був призначений першим німецьким канцлером, з явним несхваленням відгукувався щодо цієї ідеї.

Існує також ще одна причина, через яку, переконані німецькі історики, він не міг промовляти зазначених фраз: "Бісмарк просто не знав слова "Україна".

"Воно увійшло в європейський лексикон набагато пізніше. Лише з однієї цієї причини можна впевнено стверджувати, що фраза про "ампутацію України" насправді є фейком, який вигадали та поширюють з пропагадистською метою, аби показати, що нібито Захід завжди хотів розчленувати Росію. І що нинішній конфлікт викликаний не бажанням України стати незалежною європейською державою і спробами Кремля протистояти цьому, а одвічними каверзами підступного Заходу", - пише німецьке видання.