DW: Улюбленої серед росіян цитати Бісмарка про Україну не існує

16:43, 17 грудня 2014
Суспільство
8 0

В рамках інформаційної війни російські користувачі інтернету, а також ЗМІ часто цитують першого канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка, який нібито заявив, що "могутність Росії може бути підірваною лише відділенням від неї України"

Російські ЗМІ приплітають до пропаганди навіть Бісмарка / Wikimedia

Однією з улюблених нині цитат російського інтернету та офіційних російських ЗМІ є фраза (або декілька фраз) Отто фон Бісмарка "Могутність Росії може бути підірваною лише відділенням від неї України...". Трапляється також й інший варіант: "Для величезного тіла Російської імперії смертельною є лише одна операція – ампутація України". А деякі, особливо завзяті коментатори з кремлівського пулу, вкладають в уста "залізному канцлерові" і такі слова: "Необхідно не лише відірвати, але й протиставити Україну Росії, стравити дві частини одного народу і спостерігати, як брат убиватиме брата.", повідомляє Deutsche Welle.

DW зв'язалась з Фондом Бісмарка в німецькому місті Фрідріхсру. У відповідь на запит доктор наук Ульф Моргенштерн, науковий співробітник Фонду, що займається спадщиною Отто фон Бісмарка, наголосив: "Нічого подібного Бісмарк не говорив. І не міг говорити".

Читайте такожBBC: Кримським татарам пишуть історію в КазаніНемає жодних свідчень - ні записів самого канцлера, ні протоколів його виступів, ні чорнеток листів, ні спогадів його сучасників, - у яких би згадувалось про щось подібне. Але це ще не все: у своїх мемуарах канцлер розповідає про так звану "Партію тижневика" в Прусії, котра прогнозувала "розчленування Росії". Бісмарк, який у 1871 році був призначений першим німецьким канцлером, з явним несхваленням відгукувався щодо цієї ідеї.

Існує також ще одна причина, через яку, переконані німецькі історики, він не міг промовляти зазначених фраз: "Бісмарк просто не знав слова "Україна".

"Воно увійшло в європейський лексикон набагато пізніше. Лише з однієї цієї причини можна впевнено стверджувати, що фраза про "ампутацію України" насправді є фейком, який вигадали та поширюють з пропагадистською метою, аби показати, що нібито Захід завжди хотів розчленувати Росію. І що нинішній конфлікт викликаний не бажанням України стати незалежною європейською державою і спробами Кремля протистояти цьому, а одвічними каверзами підступного Заходу", - пише німецьке видання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter