Ціни зростатимуть швидше: війна на Близькому Сході підштовхує інфляцію в Україні

Інфляційні очікування домогосподарств погіршилися на тлі складної ситуації в енергетиці та одночасного здорожчання низки товарів.

Інфляція в Україні може зрости більше, ніж очікувалося. Причина криється в подорожчанні енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході.

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що після тривалого періоду зниження загальна інфляція в лютому незначно пришвидшилася – до 7,6% у річному вимірі. Зростання цін на пальне, послуги та сирі продукти було дещо швидшим, ніж очікувалося, тоді як вартість оброблених продуктів, навпаки, зростала дещо повільніше. У результаті загальна інфляція лише незначно перевищила траєкторію, прогнозовану НБУ.

Водночас інфляційні очікування домогосподарств відчутно погіршилися, імовірно, на тлі складної ситуації в енергетиці на початку року, а також одночасного здорожчання низки товарів щоденного споживання, таких як пальне і сирі продукти харчування.

"Подальша траєкторія інфляції може бути вищою, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході", - сказав Пишний.

За його словами, з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.

"Це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5%", - пояснив очільник регулятора.

При цьому він зазначив, що упродовж останніх тижнів ситуація в енергосекторі України поліпшилася, що має обмежити ціновий тиск. Однак війна на Близькому Сході призвела до суттєвого подорожчання нафтопродуктів та газу, що вже позначається на внутрішніх цінах в Україні.

"Як наслідок, траєкторія інфляції у найближчі місяці з високою ймовірністю буде дещо вищою, ніж передбачалося січневим прогнозом НБУ. Водночас є невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації", - додав Пишний.

Інфляція на споживчому ринку в лютому 2026 року, порівняно із січнем, становила 1%. У річному вираженні (порівняно із лютим 2025 року) споживча інфляція склала 7,6%, що стало першим підвищенням з травня 2025 року.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що тривалі бойові дії на Близькому Сході ризикують вдарити по ринках та економіці. У випадку зростання цін на енергоносії на 10%, яке триватиме протягом року, світова інфляція підскочить на 40 базисних пунктів, а економічне зростання сповільниться.

