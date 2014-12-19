Кузьмін: на плівках Мельниченка є все необхідне суду у справі Гонгадзе

Про це заявив колишній перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, повідомляє ТСН. Він нагадав, що під час його роботи в Генеральній прокуратурі на плівки Миколи Мельниченка спиралися щодо підозр стосовно колишнього президента Леоніда Кучми.

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Ренат Кузьмін розповів, що слідчі і він виїжджали в Страсбург для з'ясування автентичності плівок.

За його словами, є, як мінімум 2 рішення європейського суду, які визнали плівки Миколи Мельниченка. Ренат Кузьмін вважає, що якщо такими плівками розкривають вбивство, то суд має визнати їх законними.

«На плівках Мельниченка є все, що необхідно суду», - сказав він, зазначивши, що слід висунути підозру колишньому президенту і направити справу до суду та продовжити розслідування.