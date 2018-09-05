Скандальний Дорн знявся в обтислих трусах і нарвався на критику (фото)

Користувачі визнали знімок занадто відвертим і зазначили, що співак виглядає, як бомж.

Скандальний український співак Іван Дорн оприлюднив знімок, на якому позував в обтислих білих трусах і світшоті із зображенням логотипу жуйки Love is.

Фото музикант опублікував в Instagram.

Більшості користувачів знімок не сподобався. Вони вважають його дуже відвертим і зазначили, що співак виглядає, як бомж.

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"Якщо чесно - перебір....", "Як тепер спати", "фу, блін... Дорн... Ваня, ти схожий на бомжа тут", "Огидно! Якщо б не знала, що це "співак"..то подумала б, що алкаш з білкою", - пишуть коментатори.

При цьому деякі користувачі вважають, що нижню частину тіла Дорн просто прифотошопив.

Як повідомляв УНІАН, одіозний український музикант Іван Дорн в черговий раз здивував шанувальників змінами у зовнішності. Артист відростив довге волосся і бороду, чим дуже засмутив своїх шанувальників.