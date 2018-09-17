Притула влаштував фотосесію за трибуною Верховної Ради

На світлинах Притула позує у костюмі за трибуною у пустій залі парламенту.

Волонтер, комік і телеведучий Сергій Притула показав серію фотографій з Верховної Ради.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Був у парламенті. Дали слово. Передав від вас привіт", - написав він.

На світлинах Притула позує у костюмі за трибуною у пустій залі парламенту. Фото викликало реакцію користувачів соцмереж:

"Вам сміливо можна йти на народного обранця", "Думаю, є пару фото з більш жорсткими і відвертими жестами", "Поховались з переляку, ск*тиняки", "Перше фото ти путлєра згадував?" та ін.