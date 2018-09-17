Притула влаштував фотосесію за трибуною Верховної Ради
12:15, 17 вересня 2018Суспільство
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На світлинах Притула позує у костюмі за трибуною у пустій залі парламенту.
Притула у Верховній Раді / фото facebook.com/serhiyprytula
Волонтер, комік і телеведучий Сергій Притула показав серію фотографій з Верховної Ради.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Був у парламенті. Дали слово. Передав від вас привіт", - написав він.
На світлинах Притула позує у костюмі за трибуною у пустій залі парламенту. Фото викликало реакцію користувачів соцмереж:
"Вам сміливо можна йти на народного обранця", "Думаю, є пару фото з більш жорсткими і відвертими жестами", "Поховались з переляку, ск*тиняки", "Перше фото ти путлєра згадував?" та ін.
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