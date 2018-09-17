этот материал доступен на русском

Притула влаштував фотосесію за трибуною Верховної Ради

12:15, 17 вересня 2018
Суспільство
2399 0
Притула у Верховній Раді / фото facebook.com/serhiyprytula

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Був у парламенті. Дали слово. Передав від вас привіт", - написав він.

На світлинах Притула позує у костюмі за трибуною у пустій залі парламенту. Фото викликало реакцію користувачів соцмереж:

"Вам сміливо можна йти на народного обранця",  "Думаю, є пару фото з більш жорсткими і відвертими жестами", "Поховались з переляку, ск*тиняки", "Перше фото ти путлєра згадував?" та ін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Верховна Рада#Притула