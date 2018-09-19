У Дніпрі для школярів запровадили знижки на проїзд у електротранспорті та автобусах

Дніпровські школярі зможуть їздити у міському електротранспорті та в маршрутних таксі із суттєвими знижками.

Відповідне рішення депутати міськради Дніпра ухвалили під час 35-ї чергової сесії 19 вересня.

«Я вніс проект рішення про пільговий проїзд для дітей. Для школярів у муніципальному електротранспорті знижка 50%, у маршрутних таксі – 25%. Останнє – це та пільга, яку скасував Кабмін, та коштом міського бюджету ми її повертаємо дітям. Наші діти їздитимуть за півціни у електротранспорті та з 25-відсотковою знижкою – у приватних перевізників», – зазначив Борис Філатов.

У мерії переконані: це суттєво зменшить навантаження на кишені батьків.

Щоб платити за проїзд менше, школярам слід мати при собі учнівський квиток. Користуватися пільгою діти зможуть з вересня до травня. Водночас знижки не діятимуть під час канікул і вихідних.

Проїзні квитки, де буде врахована пільгова вартість проїзду, надрукують найближчим часом.