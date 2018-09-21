Вперше в Україні засновник WBFF Пол Діллет проведе безкоштовний семінар-презентацію

ВПЕРШЕ В КИЄВІ! 29 ВЕРЕСНЯ 2018

ЛЕГЕНДА СВІТОВОГО БОДІБІЛДІНГА, ЗАСНОВНИК І ПРЕЗИДЕНТ WBFF,

ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ ВИСОКООПЛАЧУВАНИХ СПОРТСМЕНІВ СВІТУ

ПОЛ ДІЛЛЕТ І ЙОГО PRO-МОДЕЛІ!

Ми запросили в Україну легендарну особистість, всесвітньо відомого бодібілдера, засновника і Президента WBFF Пола Діллета і його PRO-моделей. Пол представить для України своє всесвітнє, унікальне, розкішне шоу краси та фітнесу WBFF і поділитися власними історіями успіху про те, як домогтися неможливого. Він готовий підтвердити, що кожен може повторити шлях зірок WBFF.

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

29 ВЕРЕСНЯ З 17:00, PREMIER PALACE HOTEL , БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКО / ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 5-7/29

http://freeworkshop.wbffshows.com.ua

WBFF

WBFF (World Beauty Fitness and Fashion Inc) - Всесвітня організація краси, фітнесу та моди. WBFF це відомий бренд, під егідою якого проводяться неймовірні шоу в індустрії фітнесу, краси і модельного бізнесу по всьому світу.

У світі не існує аналогів WBFFSHOW за концепцію та форматом, це змагання і шоу, це майданчик для спілкування і власного розвитку водночас. WBFF - це шоу, де моделі презентують свої досягнення і красу форм тіла, де знаходять спонсорів, партнерів, де фітнес коучі та експерти з харчування обмінюються досвідом, розкривають свої секрети успіху та розробляють майбутні прогресивні методи трансформації свого тіла.

WBFF може стати для України майданчиком, який об'єднає однодумців в сфері краси, фітнесу, моди і здорового способу життя і дасть можливість багатьом активним і цілеспрямованим українським хлопцям і дівчатам можливість гідно представити себе, самореалізуватися і здійснити свої мрії.

СП І КЕРИ ЗАХОДУ :

ПОЛ ДІЛЛЕТ

Засновник WBFF, такий же яскравий і неординарний, як і його шоу, його ім'я асоціюється з монстром, з харизматичною особистістю. Пол Діллет всесвітньо відомий бодібілдер і бізнесмен, зірка 90-х років. Пол пройшов і злети, і падіння, насьогодні він один із світових бізнесменів, який зумів на красі своєї кар'єри в бодібілдингу, побудувати унікальну платформу для початківців атлетів і фітнес-моделей, створивши вагомий вплив на світову фітнес індустрію.

АЛЛІСОН ДІЛЛЕТ

Віце-президент WBFF Алісон Діллет ось уже багато років є не тільки дружиною, але і надійним партнером і ідейної натхненницею Пола.

Аллісон за освітою медик, в сфері фітнесу з 17 років, в минулому професійа танцюристка і хореограф. Вона виступала разом з багатьма відомими виконавцями і отримала знання та досвід через багаторічну професійну працю і виступи на різних світових сценах.

ГАЛИНА ШПАК-ЛЕВЕНБЕРГ

Ініціатор і генеральний організатор заходу Галина Шпак-Льовенберг - наша співвітчизниця з Німеччини, бізнес-консультант, яскрава представниця жіночої половини населення 21 століття з України. У 40 років Галина почала займатися фітнесом і за короткий час пройшла шлях від новачка в спорті до титулу Дива Фітнес модель c WBFF. Вона з 2015 року щороку підтверджує статус абсолютної фіналістки в своїй категорії, на чемпіонатах світу WBFF в Лас Вегасі, Торонто Лондоні.

PRO-МОДЕЛІ WBFF:

Susie Woffenden WBFF Pro, Michelle Gaynes Wbff Pro, Julia Stecher WBFF Pro

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

17:00 – 17:15 Реєстрація гостей

17:15 - 17:20 Привітання учасників та оголошення конкурсу «МОДЕЛЬ ЗА 3 ГОДИНИ». Всі бажаючі отримають послуги макіяжу, зроблять фотозйомку і представлять результати на оцінку.

17:20 - 19:30 Офіційний семінар-презентація:

Презентація WBFF агентства і локальних партнерів - Пол Діллет

Історії успіху PRO-моделей WBFF (історія трансформації, монетизації)

Критерії правила WBFF (PRO-карти) з демонстрацією PRO-моделей в костюмах.

Переваги та відмінність WBFF

Платформа WBFF - як використати для особистого розвитку

19:30 Прес-конференція з журналістами

Під час презентації-семінару будуть представлені моделі в костюмах різних категорій.

Для бажаючих буде можливість отримати послуги професійних візажистів і фотографів.

Також буде можливість зробити пробну фото-сесію з професійними фотографами.

ЗАПРОШЕНІ ГОСТІ:

Віталій Кличко, Олексій Мочанов, Олександр Бєлоус, Олена Кравець, Українська Группа Cocos та інші.

Ми запрошуємо всіх активних хлопців і дівчат, хто веде здоровий спосіб життя, займається спортом, мріє стати моделлю і виступати на кращих майданчиках світу, і хто хоче бути причетним до цього яскравого шоу. Вхід безкоштовний. Необхідна попередня реєстрація на сайті.

Контакти для ЗМІ: Ірина Кришень моб.: (067) 508-51-18; (095) 344-86-71, pr@wbffshows.com.ua

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