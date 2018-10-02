Аброськін: Деякі лідери злочинних кланів керують бандами в Україні з Туреччини

Україна відкрита до спільної з Туреччиною протидії організованій наркозлочинності, запевняє заступник голови Національної поліції.

Деякі лідери злочинних кланів перебувають у Туреччині, а керують бандами в Україні.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, про це заявив перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін під час зустрічі з делегацією Генерального директорату з безпеки Турецької Республіки.

"У розрізі взаємодії із протидії наркозлочинності дуже хотілося б, аби наші служби активно взаємодіяли. Деякі лідери злочинних кланів знаходяться в Туреччині, а керують злочинними групами та організаціями в Україні. І тільки лише завдяки своєчасному інформуванню та взаємодії ми можемо спільно протистояти організованій злочинності", – наголосив він.

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За словами Аброськіна, українські поліцейські відкриті для співпраці з правоохоронцями Туреччини. Зокрема йдеться про спільну протидію організованій наркозлочинності, діяльність якої не обмежується одним регіоном чи країною.

У свою чергу заступник генерального директора з безпеки Туреччини Алі Челік заявив, що турецька сторона зацікавлена у посиленні боротьби з організованою злочинністю та взаємодії між правоохоронцями за цим напрямком.

"Великою проблемою для обох наших країн також є тероризм. І питання співробітництва у цій галузі відслідковуються на найвищому рівні. Ми розглядаємо всі можливості для розвитку співробітництва. Завдяки цьому ми зможемо знайти вирішення для багатьох проблем", – сказав Челік.

Як повідомляв УНІАН, російські спецслужби намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні через кримінальні кола в Запорізькій області.