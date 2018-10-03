Екс-заступник мера Одеси не бачить своєї вини у трагічній пожежі в дитячому таборі "Вікторія"

Сьогодні в Приморському районному суді Одеси представник прокуратури зачитав обвинувальний акт.

Екс-заступник мера Одеси Зінаїда Цвірінько не визнає свою вину у службовій недбалості у справі про пожежу в спортивно-оздоровчому комплексі «Вікторія», в якому у вересні 2017 року загинули троє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Приморському районному суді представник прокуратури зачитав обвинувальний акт.

Зокрема, слідство встановило, що, будучи заступником мера Одеси, Цвірінько відповідала за гуманітарну сферу, і мала контролювати забезпечення пожежної безпеки, зокрема, у «Вікторії».

При цьому, як вважає слідство, Цвірінько неналежним чином виконувала свої обов'язки, що призвело до тяжких наслідків.

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Також подано позов про відшкодування збитку в інтересах Одеської міської ради на 7,5 млн грн. Крім того, позови про відшкодування матеріальної та моральної шкоди подали потерпілі: представники сімей загиблих дівчаток - Кулинич (понад 3 млн грн) і Арпентьєв (400 тис. грн).

Під час засідання Цвірінько заявила, що суть звинувачень не розуміє і з позовними заявами не згодна, оскільки вважає себе невинною.

«Зовсім незрозуміло, яким чином мої дії на посаді заступника міського голови могли призвести до таких наслідків», - сказала Цвірінько, заявивши, що слідчі дії з нею не проводилися.

Також під час засідання стало відомо, що в ході судового розслідування будуть опитані в суді голова департаменту освіти міськради Олена Буйневич, начальник управління капітального будівництва міськради Борис Панов та інші. Наступне засідання заплановано на 22 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, яка призвела до загибелі трьох дівчаток.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з НП було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і старшого вихователя Наталію Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.

24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування щодо якої 27 квітня завершено. Матеріали передані до суду.

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Крім того, у справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

2 липня 2018 року адвокат 37 потерпілих сімей у суді подав клопотання про стягнення з Одеської міськради моральної шкоди в сумі 3,9 млн грн.

У травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику Ланіній про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня до Київського райсуду Одеси було направлено обвинувальний акт. У червні заступник директора табору відшкодувала бюджету міста завдані збитки - понад 120 тис. грн. Наприкінці липня суд об'єднав справи Ланіної і Саркісяна.

На початку вересня прокуратура оголосила про підозру в розтраті понад 400 тис. грн бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією табору «Вікторія».