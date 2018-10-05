Українське підприємство постачало будматеріали для мосту окупантів у Криму – СБУ

Менеджмент одного з українських підприємств, яке здійснює видобування щебеню, налагодив його поставки до країни-агресора.

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБ України викрили факти протиправного постачання до РФ матеріалів, які використовувались для будівництва так званого «кримського мосту».

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби задокументували, що менеджмент одного з українських підприємств, яке здійснює видобування щебеню, налагодив його поставки до країни-агресора. Ділки без необхідної дозвільної документації видобували у кар’єрах, власником яких є громадянин РФ, корисну копалину та реалізовували її, зокрема через посередників російській компанії, яка є дочірньою структурою «ОАО «Мостожелезобетонконструкция».

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«Співробітники СБ України встановили, що це товариство під час закупівлі продукції українських постачальників виконувало роботи із будівництва так званого «кримського мосту». Загалом до Росії було здійснено двадцять п’ять поставок щебеню загальною масою двадцять вісім тисяч тонн. Через співпрацю української комерційної структури із російськими підприємствами, що провадять господарську діяльність на тимчасово анексованій території АР Крим, слідство вбачає у діях бізнесменів ознаки підтримки окупаційної адміністрації РФ на півострові», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України правоохоронці «провели санкціоновані слідчі дії в приміщеннях адміністрації кар’єрів та за місцем фактичного проживання директора підприємства». Співробітники СБУ виявили та вилучили договори, контракти, вантажно-митні декларації, які підтверджують фінансово-господарські операції з російськими структурами, що діють у тимчасово анексованому Криму.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх залучених осіб у протиправному механізмі та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста 4 жовтня з'їхав у воду при монтажі конструкцій.