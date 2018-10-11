Через пожежі на військових арсеналах Україна втратила до п'яти мільярдів доларів - ЗМІ

Якщо НП траплятимуться із такою ж регулярністю, як досі, війську просто не вистачить снарядів для спротиву.

В останні роки в арсеналах Збройних сил України із завидною постійністю спалахують пожежі; у цих пожежах держава зазнала величезних збитків, втративши боєприпасів на дуже великі суми.

Експерти називають різні цифри - від сотень мільйонів до п'яти мільярдів доларів, повідомляє ТСН.

Однак крім фінансового аспекту такі пожежі, зокрема, втрата снарядів великого калібру після спалаху в арсеналах Міністерства оборони близько Ічні, мають й інші, у якомусь сенсі критичні для боєздатності держави наслідки.

Проблема в тому, що в України завжди була важка ситуація із боєприпасами великого калібру - так, рік тому у ЗСУ була цілком можлива ситуація, що батареї великих калібрів при ймовірному загостренні ситуації на фронті будуть мовчати через відсутність снарядів. Держава увесь час шукала можливість розгорнути виробництво, або, на худий кінець, купити необхідні боєприпаси, в тому числі і за кордоном, нехай і втридорога - хоча тут ситуація впиралася вже не стільки у фінанси, скільки в охочих продати Україні великокаліберні снаряди. Бо НАТО і США при всій своїй декларованій словесно-дипломатичній підтримці не поспішали постачати своєму союзнику летальну зброю та боєприпаси до неї.

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Незважаючи на те, що нещодавно держава все-таки зуміла налагодити випуск великокаліберних снарядів, їхній дефіцит в армії залишається гострим. І ворог про це знає не гірше, ніж українські військові експерти і аналітики.

"Б'ють по тим зі сховищ, складів, де зберігаються найбільш дефіцитні, актуальні для Збройних Сил боєприпаси тих калібрів, типів. Тобто агресор, ворог, можемо припустити, володіє інформацією про стан і номенклатуру наших сховищ і складів", - пояснив військовий експерт Костянтин Машовець.

Всього за чотири роки війни відбулося шість великих пожеж, і всі - на стратегічно важливих військових складах з дефіцитними боєприпасами. Якщо така ситуація збережеться, кошмар щодо "снарядного голоду" української артилерії великого калібру стане реальністю, зазначив експерт.

При цьому парадоксальна ситуація склалася на самих арсеналах - в України є величезні запаси боєприпасів, які дісталися країні від розваленого СРСР, в тому числі і ті, які вивозилися на територію країни з колишніх держав-учасників Варшавського договору. Однак взяти ці боєприпаси зі складів не так-то просто - за двадцять років розвалу армії, безгрошів'я, огидних умов зберігання деякі арсенали перетворилися на "порохові бочки" та "мінні поля".

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"Величезна кількість боєприпасів, які зберігаються під відкритим небом, їх взагалі не можна використовувати їх можна тільки утилізувати, у кращому випадку, а деякі навіть чіпати не можна", - пояснив Дмитро Тимчук, народний депутат і координатор "ІС".

Скільки доларів, які вкладалися у боєприпаси для збройних сил, марно і бездарно згоріло на цих складах, судячи з усього, назавжди залишиться загадкою історії. Банально тому, що ніхто не хоче порахувати точні суми втрат. Однак навіть якщо взяти грубу армійську формулу "100 доларів за кілограм патронів", виходять настільки вражаючі суми, що можна за голову схопитися - адже крім загиблих на складах патронів є ще снаряди, ракети та інше військове майно.

Не дивно, що експерти оцінюють втрати від пожеж у суми від сотень мільйонів доларів до величезної суми у майже п'ять мільярдів - якщо занести в "безповоротні" втрати на складах Ічні.