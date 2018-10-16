Вибухи на складі боєприпасів біля Ічні: допитані сотні військових, за арсеналом велося спостереження

Охорона складів за декілька днів до вибухів зафіксувала перебування біля території неідентифікованих осіб у військовій формі, які здійснювали спостереження.

За фактом вибухів на складах боєприпасів біля Ічні Чернігівської області прокуратура відкрила ще одне кримінальне провадження - за ст. 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Можу повідомити: крім статті про службову недбалість, зареєстрована також стаття про вчинення диверсії - це 113 стаття Кримінального кодексу. Можу попередньо вже озвучити деякі здобуті результати і докази. На даним момент більш як 340 військовослужбовців допитані, серед яких половина - з використанням поліграфу. Всі наряди, які перебували на службі перед цими вибухами, так і під час вибухів, і несли службу по охороні периметру технічних територій артскладів, допитані із застосуванням поліграфу", - заявив він.

За словами Матіоса, правоохоронці встановили, що на момент початку вибухів в зоні покриття і контролю працював мобільний термінал, який неможливо ідентифікувати.

"Спецслужбами за дорученням військових прокурорів і слідства опрацьований величезний масив інформації і встановлено, що в момент початку цих вибухів в зоні покриття і контролю працював мобільний термінал без ІМЕІ-коду, тобто який неможливо ідентифікувати - єдиний на цій території, що нами розцінюється як пряма ознака застосування неідентифікованого телефонного апарату для приведення того чи іншого вибухового пристрою до вибуху", - сказав він.

Також Матіос повідомив, що вибухи на сховищі №133, де, ймовірно, стався перший вибух на території, мають аналогічний характер з тими, що сталися на арсеналах у Калинівці (Вінницька обл.) та Балаклеї (Харківська обл.).

"Огляд місця події на складі, де найімовірніше відбувся перший вибух - це 133 сховище, - свідчить про аналогічний характер вибухів і джерела вибухів, як це було і в Калинівці, і в Балаклеї. Він нехарактерний для початкового вибуху снаряду чи пострілу реактивної системи вогню, що розірвалися", - сказав він.

Разом з тим, головний військовий прокурор зазначив, що охорона складів за декілька днів до вибухів зафіксувала перебування біля території неідентифікованих осіб у військовій формі, які здійснювали спостереження, але не вжила ніяких заходів для встановлення місцезнаходження цих людей.

Читайте такожНа військових складах поблизу Ічні лунають поодинокі вибухи

"У нас є суттєві запитання до охорони складів, оскільки зараз слідством достеменно встановлено, що за декілька днів до цього трагічного інциденту охороною сховища було зафіксовано перебування біля території складів неідентифікованих осіб у військовій формі, які здійснювали спостереження за складами. Внаслідок поки що невстановлених обставин, відповідний наряд караулу по тривозі не піднімався і максимальних заходів для прочісування або встановлення місця знаходження або зникнення цих людей не було вжито", - заявив він.

При цьому Матіос повідомив, що склад біля Ічні був одним із найбільш захищених із застосуванням комплексів радіоелектронної боротьби, тому "безпілотні літальні апарати там не могли літати".

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання було відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району. Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн. В Ічні та найближчих населених пунктах проводиться операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Спочатку військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану". СБУ відпрацьовувала версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

Довідка. Площа території 6-го арсеналу Міноборони становить 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.