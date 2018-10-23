"Вона була нашою матусею": фронтмен "Дизель шоу" зворушливо згадав Марину Поплавську

Єгор Крутоголов зазначив, що Марина Поплавська часто під час їх гастролей сиділа в автобусі поруч з водієм, щоб не дати йому заснути.

Фронтмен гумористичного проекту "Дизель шоу" Єгор Крутоголов написав зворушливе повідомлення, у якому згадує колегу Марину Поплавську, яка загинула у ДТП 20 жовтня.

На своїй сторінці у Facebook актор написав, що смерть Поплавської стала для нього великою втратою.

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"Вона жила за принципом "не роби зла", тому біль втрати настільки сильна і відповіді на питання "за що?" просто немає. Я впевнений, що за все своє яскраве, насичене життя вона не скоїла діяння, за яке могла б слідувати така гірка розплата. Якщо забирають таких, як вона, то про жодну справедливість не може бути й мови", - йдеться у повідомленні.

Крутоголов також зазначив, що Марина Поплавська була "матусею" для всього колективу "Дизель шоу" і часто під час їх гастролей сиділа в автобусі поруч з водієм, щоб не дати йому заснути.

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"Вона була нашою матусею, нашою квочечкою, яка переживала за всіх і кожного набагато більше, ніж за себе. Вона сиділа поруч з водієм завжди, щоб не давати йому заснути, щоб уберегти нас усіх... Можливо, в той жахливий ранок, який у нас тепер стоїть в мозку на повторі, вона взяла весь удар на себе, щоб ми жили. Дякую, Марина, дякую, матусю...

Я багато і довго міг би говорити про Марину-актрису, Марину-жінку, Марину-друга, але не зараз, поки мені складно перейти в минулий час, кажучи про неї", - написав актор.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 жовтня на Житомирській трасі під Києвом автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані учасники проекту Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.