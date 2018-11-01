"Російська пастка": письменник пояснив, чому багато українців продовжують добре ставитися до РФ

Українці продовжують любити войовничу Росію тільки за те, що вона "милостиво дозволяє користуватися власною культурною спадщиною".

Альтернативи казкам Пушкіна як обов'язкового виховного читання в дитинстві сотні тисяч українців вперто не бачать досі.

Про це міркує український письменник Андрій Кокотюха на сторінках видання "Новое время".

Також він розповів про "російську пастку".

"Багато співгромадян скажуть: ось чому орієнтація на Європу і США — це добре і правильно, а любити Росію і бути носієм проросійських поглядів — ні. Війна — це політика. Сиділи б ми тихо, не лізли на Захід, де нас ніхто не чекає, і панували на нашій території мир та любов", - каже письменник.

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Кокотюха впевнений, що гарне ставлення до Росії у мільйонів українців не пов'язане з війною.

"Дивна любов до агресора тримається на пам'яті про казки Пушкіна, на яких ми виросли. На Толстом, Достоєвському і Чехові — адже писали в один час з ними Золя, Мопассан, яких у нас чомусь не культивують, хоча вони теж визнані світом класики. І на російських радянських фільмах. Українці продовжують любити войовничу Росію тільки за те, що вона милостиво дозволяє користуватися власною культурною спадщиною. Та ще й вважати це велике своїм", - додає він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з останніми опитуваннями, українці стали краще ставитися до Росії, а росіяни на Україні - навпаки.