У Тернополі близько тисячі осіб вийшли на акцію протесту проти нових тарифів у громадському транспорті (фото)

Було озвучено вимоги до керівництва міста переглянути тарифи, а також звільнити з посади начальника міського управління транспорту Ігора Мединського.

У Тернополі близько тисячі людей вийшли на акцію протесту проти нових тарифів у громадському транспорті, запроваджених з 1 листопада.

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Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися на Театральному майдані.

Вони висловлювали переконання, що запроваджені міськвиконкомом нові тарифи на проїзд не відповідають реаліям. Зокрема, люди озвучили претензії до стану маршруток, недотримання графіку їх курсування, а також обурювалися, що готівковий тариф в області, де найнижчі зарплати, став найвищим в Україні.

Відтак було озвучено вимоги до керівництва міста переглянути тарифи, а також звільнити з посади начальника міського управління транспорту Ігора Мединського.

Присутні скандували гасла «Надал – геть!» (Сергія Надал – міський голова Тернополя – УНІАН), «Не голосуйте за «Свободу»!

Акція протесту тривала понад годину.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв пасажирів не задовольняли навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доведеться платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).