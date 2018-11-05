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"Танці з зірками": хто залишив шоу після 11 ефіру (відео)

14:19, 05 листопада 2018
Суспільство
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Берінчик залишив шоу / Скріншот

У зоні ризику також опинилася пара Ігор Ласточкін – Ілона Гвоздьова, вони виконали "танець за життя". За результатами голосування проект все ж залишив Денис Берінчик.

Зазначимо, що Денис Берінчик та Катерина Білявська цього тижня танцювали румбу. Боксер-танцівник з'явився у вбранні японського самурая.

Раніше на паркет шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1 повернули одну з команд, що вибула, за яку проголосували телеглядачі. Це - Денис Берінчик та Катерина Белявська. Таке рішення було прийнято після того, як паркет залишила Оксана Марченко.

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Теги: #Денис Берінчик#танці з зірками