"Танці з зірками": хто залишив шоу після 11 ефіру (відео)

4 листопада пройшов 11-й ефір шоу "Танці з зірками", проект залишив відомий боксер.

Шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" в 11-му ефірі залишили боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.

У зоні ризику також опинилася пара Ігор Ласточкін – Ілона Гвоздьова, вони виконали "танець за життя". За результатами голосування проект все ж залишив Денис Берінчик.

Зазначимо, що Денис Берінчик та Катерина Білявська цього тижня танцювали румбу. Боксер-танцівник з'явився у вбранні японського самурая.

Раніше на паркет шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1 повернули одну з команд, що вибула, за яку проголосували телеглядачі. Це - Денис Берінчик та Катерина Белявська. Таке рішення було прийнято після того, як паркет залишила Оксана Марченко.