Ударним ядром майбутньої мобілізації будуть люди старшого віку з бойовим досвідом – експерти

Ударним ядром майбутніх хвиль мобілізації будуть люди старшого віку, які мають бойовий досвід.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення висловили директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський і начальник управління військово-патріотичної роботи і сприяння територіальній обороні Товариства сприяння обороні України Юрій Чижмар сьогодні на прес-конференції в Києві.

«В принципі, я б робив ставку мобілізації на тих людей, які не просто мають досвід або позначку про військову спеціальність, а які вже пройшли службу, а особливо ті, хто побували в гарячих точках – це основний потенціал, це основне ударне ядро», - вважає він.

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«Призивати будуть не лише снайперів, водіїв, людей зі спеціальностями, які визначають бойову готовність, це будуть кухарі, працівники заправок, матеріально-технічних частин, фахівці, які не визначають боєготовність, але без яких збройні сили також не можуть обійтися, вони також будуть призиватися», - сказав Сунгуровський.

У свою чергу Чижмар відзначив, що «якщо соціальною базою попередніх мобілізацій була молодь, юнацтво, то однозначно соціальною базою цієї мобілізації будуть дійсно фахівці, люди старшого віку, які мають і бойовий досвід, і адміністративний досвід у війську».

«Саме ці хвилі мобілізацій торкнуться них, і вони вже готові. У багатьох приватних бесідах, у приватних консультаціях я розумію, що вони вже готові потрапити на службу», - сказав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, передбачається, що три етапи мобілізації в 2015 році триватимуть з січня по серпень.

Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий - орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також триватиме 60 днів.

Упродовж року до лав Збройних сил України планується мобілізувати 200 тис. українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на термінову військову службу.