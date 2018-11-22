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Ресторан KFC в київському Будинку профспілок тимчасово закрили – журналіст

20:48, 22 листопада 2018
Суспільство
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Українські піарники розірвали контракт з KFC / facebook.com/gnap.ua

Ресторан швидкого харчування KFC в Будинку профспілок у Києві тимчасово закрили. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Дмитро Гнап.

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"Після невеликої штовханини з охороною, вийшов адвокат фастфуду KFC і оголосив, що сьогодні заклад закривається. Вимагаємо, щоб назавжди закрився. Він пішов комусь дзвонити", – написав Гнап.

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада в Києві активісти С14 влаштували протести у Будинку профспілок у зв'язку з відкриттям у приміщенні ресторану KFC: відкриття такого закладу в будівлі, де під час Євромайдану загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут загинули люди", "Де ваша Гідність?".

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Теги: #Майдан#Будинок профспілок