На Донбасі майже припинилися автобусні перевезення до окупованої частини регіону

Пасажирське транспортне сполучення в Донецькій області значно обмежено. Майже припинилося автобусне сполучення з окупованою частиною регіону, повідомляє Управління інформаційної політики і з питань преси Донецької ОДА.

За даними департаменту розвитку базових галузей промисловості обласної державної адміністрації, на сьогоднішній день майже 90% перевізників ще не мають перепусток для перетину транспортними засобами лінії розмежування.

Частина перевізників відмовилася від виконання рейсів на окуповану територію до отримання перепусток. Інша частина здійснює рух до лінії розмежування.

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Є перевізники, які рухаються так, щоб пасажири могли зробити пересадку на автобуси, які вже отримали перепустки. Так, сьогодні частина автобусів за маршрутом «Маріуполь - Донецьк» доїхала до міста Вугледар, звідки місцевий перевізник, який уже отримав перепустку, доставив пасажирів, які також мали перепустки, до м. Донецьк.

В ОДА зазначають, що до введення пропускного режиму, пасажиропотік лише за маршрутом «Маріуполь - Донецьк» щодня становив близько 800 осіб.

На маршрутах, що пролягають на вільній території регіону, рух автобусів здійснюється в звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в штабі АТО заявили, що пропускні пункти в зоні АТО для переміщення людей і транспортних засобів на контрольовану українською владою територію й у зворотному напрямку працюватимуть, поки не зменшиться рівень небезпеки.

«До тих пір, поки буде небезпека, ці пункти працюватимуть», - повідомив спікер АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас, він закликав громадян із порозумінням поставитися до незручностей, які виникатимуть, оскільки безпека людей є першочерговим завданням для українських військових.