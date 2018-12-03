Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія, прикмети й заборони у це свято
4 грудня відзначається одне з великих церковних свят – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Також воно має ще й іншу назву – Третя Пречиста.
У цей день прийнято молитися за Боже благословення для дітей. Бездітні пари просять про дарування потомства. Вагітні моляться Богородиці про вдалі пологи.
Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія свята
Згідно з переказами, саме 4 грудня в Єрусалимський храм вперше увійшла трирічна Марія. Її батьки багато років молилися, щоб у них народилася дитина й дали обітницю про те, що якщо вона все-таки з'явиться на світ, то присвятять її служінню Богу.
І ось, коли Марії виповнилося три роки, її батьки Іоаким й свята Анна, - виконуючи обітницю посвятити свою дитину Богові, привели її в Єрусалимський храм, при якому вона жила, за різними даними, до 12 або 15 років - до свого заручення з Йосипом. У храмі вона вивчала святе письмо й молилася.
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Чого не можна робити в це свято 4 грудня:
- укладати церковний шлюб;
- шити;
- прибирати;
- прати;
- ображатися, злитися, засуджувати когось;
- готувати скоромні страви - з м'яса, молочних продуктів і яєць (до 6 січня триває Різдвяний пост);
- у народі кажуть, що в цей день краще не давати в борг.
Прикмети на Введення
Скільки на Введення води, стільки на Юрія трави
У цей день забороняється копати землю, бо вона відпочиває. В іншому випадку врожаю не буде
У цей день зима остаточно вступає у свої права
На свято прийнято ходити в гості. Якщо першим до хати увійде чоловік — рік буде вдалим, якщо жінка — бути біді
Якщо на Введення похолодає, то зима буде лютою
Введення в храм Пресвятої Богородиці: молитва
Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие, Господь с Тобою,
Благословенна Ты в женах
И благословен плод чрева Твоего,
Яко Спаса родила еси душ наших
Аминь.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада почався Різдвяний піст 2018, який триватиме до 6 січня.