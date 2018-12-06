Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил

В цей день в армії проходять урочисті збори, церемонії вручення державних нагород та святкові концерти.

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Саме в цей день 1991 року був прийнятий Закон "Про Збройні сили України". А День Збройних сил України був установлений постановою Верховної Ради України в 1993 році.

Кістяк ЗС України складають Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Крім основних родів військ до складу Збройних сил країни належать внутрішні війська, державна прикордонна служба та оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Сучасна армія України пройшла тривалий шлях розвитку, що включає етапи оптимізації, скорочення військового складу і розформування. Події 2014 року – анексія Росією Криму - показали гостру необхідність зміцнення обороноздатності нашої країни та проведення реформ, цей рік став переломним в історії української армії. На сьогодні ЗСУ відновили свою боєздатність. Україна відмовилася від позаблокового статусу і оголосила про свої наміри вступити до НАТО.

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Зазвичай свято відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, божественною літургією. В армії проходять урочисті збори, церемонії вручення державних нагород та святкові концерти.

За традицією, щороку президент України вітає всіх службовців української армії, відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Україні відзначили День волонтера.