Катеринчук і Ляпіна внесли до парламенту проект Податкового кодексу

Народні депутати України Микола КАТЕРИНЧУК та Ксенія ЛЯПІНА зареєстрували у Верховній Раді проект Податкового кодексу України, у якому враховано пропозиції підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європейської партії України, яку очолює М.КАТЕРИНЧУК, проект було внесено до парламенту 14 березня (р.№ 2215).

„У нашому проекті Податкового кодексу, враховані численні побажання та напрацювання українських підприємців, які були запропоновані під час його суспільного обговорення влітку-восени минулого року. Надважливо, що документ пройшов експертизу фахівців Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого”, - підкреслив М.КАТЕРИНЧУК.

Як зазначають автори Податкового кодексу, основним його завданням є „зміна принципів оподаткування з „пострадянських” на європейські, що сформульовані та викладені в Хартії податкових відносин”.

Податковим кодексом пропонується не лише уніфікувати законодавство, ліквідувавши протиріччя та “прогалини” в законах, але й реформувати систему адміністрування податків, провести податкову амністію та ліквідувати діючу, кримінальну, систему стягнення податку на додану вартість.

Зокрема, у сфері адміністрування податків пропонується запровадити механізм запобігання зловживань з боку податківців: проведення позапланових перевірок виключно за рішенням суду, запроваджується обов’язок звертатись до суду у випадку виникнення протиріч з підприємцем.

„Після прийняття Податкового кодексу податківці будуть звертатись до суду і доводити свою правоту, а не навпаки, як зараз. Крім того, для законослухняних підприємців, що опинилися в скрутному становищі, запроваджуються дієві норми щодо розстрочки та відстрочки платежів. Паралельно вводяться ефективні механізми боротьби з криміналом в сфері оподаткування”, - підкреслив М.КАТЕРИНЧУК.

Іншим важливим аспектом внесеного на розгляд парламенту Податкового кодексу є податок на додану вартість: пропонується ввести ПДВ односторонньої дії, за яким оподатковуватиметься виключно кінцеве споживання, що не передбачає жодних змін для кінцевого споживача. Окрім зменшення податку з 20 до 15%, для підприємств оновлений ПДВ передбачає звільнення від оподаткування інвестицій, що унеможливлює ймовірність будь-яких шахрайських зловживань: скасовуються податкові накладні, податковий кредит та відшкодування ПДВ.

М.КАТЕРИНЧУК також наголосив на важливості податкової амністії. „Підприємця необхідно зняти з „гачка”, на який його підвісила держава. Без легалізації капіталів неможлива легалізація економіки і зрештою проведення реальної податкової реформи. Я переконаний, що наш Податковий кодекс є вирішальним для економічного поштовху країни та запровадження в країні європейських стандартів співпраці бізнесу і влади”, - додав він.