На базі колишніх мисливських угідь Януковича в Сухолуччі хочуть створити національний парк

Державні резиденції «Залісся», «Синьогора», «Білоозерське» і «Сухолуччя» повинні стати національними природними парками.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Миколи Томенка, про це він сказав на нараді з експертами в галузі екології та природокористування.

За словами Томенка, «цілком логічно було б, виходячи з громадської дискусії, і на базі сумновідомого з часів Януковича «Сухолуччя» так само створити національний природний парк».

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Він нагадав, що у 2009 році указами президента України були створені національні природні парки «Залісся», «Синьогора» та «Білоозерський», проте «вони існують лише на папері, бо на сьогодні відсутні положення та проекти організації територій зазначених природних парків». «При цьому фінансуються ці об’єкти з державного бюджету України через Державне управління справами. Так, на 2015 рік на їхнє утримання передбачено 31790,2 млн грн», - наголосив він.

Томенко повідомив, що 4 лютого відбудуться комітетські слухання на тему «Аналіз стану природно-заповідного фонду України». За його словами, «надзвичайно важливо сьогодні зібрати всіх керівників національних заповідників та природних парків, щоб обговорити непросту соціально-економічну ситуацію, яка склалася у 2015 бюджетному році». «Зокрема є проблема, пов’язана зі скасуванням пільг для установ природно-заповідного фонду на сплату земельного податку, невиконання указів президента стосовно відчуження земель довкола заповідних територій тощо», – зазначив Томенко і додав, що за результатами комітетських слухань будуть запропоновані відповідні рекомендації президенту України та Кабінету міністрів.