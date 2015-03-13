СБУ виявила в МЗС, Міноборони та ДСНС комп’ютери з російськими шпигунськими програмами

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник Департаменту з інформаційної безпеки держави СБУ Віталій Найда.

Він зауважив, що від початку року було виявлено та припинено низку фактів протиправної діяльності російських спецслужб, зокрема, з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в інформаційних ресурсах органів державної влади України. Так, з використанням телекомунікаційного обладнання, яке знаходилося на території Російської Федерації, розсилалися «шкідливі» електронні листи на електронні адреси органів державної влади.

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"Ця діяльність координувалася та фінансувалася, за нашими оцінками, 16-м та 18-м центрами Федеральної служби безпеки Російської Федерації", - сказав Найда і додав, що цілями атак були, зокрема, МЗС, Міноборони та ДСНС України.

Він зазначив, що шкідливе програмне забезпечення маскувалося під офіційні листи від імені Антитерористичного центру при СБУ та Адміністрації Державної прикордонної служби. "На комп'ютери встановлювалася шпигунська програма, яка надавала віддалений доступ до електронної поштової скриньки і теоретично могла б давати можливість отримати доступ до всіх службових документів, які зберігалися на жорсткому диску або флеш-накопичувачі", - сказав Найда.

"На сьогодні департаментом локалізовано цю загрозу, мінімізовано можливість витоку службових документів органів державної влади до Російської Федерації", - запевнив керівник департаменту.

Він висловив переконання, що російські спецслужби не припинять кібератаки. "Усі ті ресурси в Росії дуже значні для того, щоб завдати максимальної шкоди інформаційній безпеці України", - додав Найда.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Краматорську Служба безпеки України блокувала роботу телекомунікаційного програмно-апаратного комплексу, який використовувався російськими спецслужбами для координації дій бойовиків терористичних організацій.