У Львові запустили серійне виробництво бронеавтомобіля "Дозор-Б"

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, перед підприємством стоїть державне оборонне завдання: до липня поточного року виготовити 40 одиниць нових бронеавтомобілів "Дозор-Б".

Як зазначається, після тестування було зроблено висновок, що машина зручна і добре себе поводить як у польових умовах, так і на швидкості на автостраді.

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Окрім того, у прес-службі зазначили, що замовлення бронеавтомобілів може бути збільшене до 100 одиниць.