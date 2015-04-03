У Львові запустили серійне виробництво бронеавтомобіля "Дозор-Б"
19:26, 03 квітня 2015Суспільство
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Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" приступив до робіт з серійного випуску українського військового бронеавтомобіля легкого класу з колісною формулою 4×4 "Дозор-Б".
До липня виготовлять 40 бронеавтомобілів / mil.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Згідно з повідомленням, перед підприємством стоїть державне оборонне завдання: до липня поточного року виготовити 40 одиниць нових бронеавтомобілів "Дозор-Б".
Виробництво бронеавтомобіля "Дозор-Б" / mil.gov.ua
Як зазначається, після тестування було зроблено висновок, що машина зручна і добре себе поводить як у польових умовах, так і на швидкості на автостраді.
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Окрім того, у прес-службі зазначили, що замовлення бронеавтомобілів може бути збільшене до 100 одиниць.
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