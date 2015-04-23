Порошенко підписав закон, який визначає відповідальність військовослужбовців за перевищення повноважень

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, з метою забезпечення невідворотності покарання Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 4261, в якій визначається відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

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Так, умисне вчинення дій, які виходять за межі наданих прав і повноважень, крім передбачених частиною другою цієї статті, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Застосування нестатутних заходів, насильства щодо підлеглого або перевищення дисциплінарної влади - позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Діяння, вчинені із застосуванням зброї, а також діяння, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - позбавленням волі на строк від 5 до 9 років.

Вищезазначені дії, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, караються позбавленням волі строком від 7 до 10 років. Якщо ж злочини здійснені в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці, визначається позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, підкреслюється в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада відмовилася створювати Військову міліцію, слідчі якої, відповідно до законопроекту, повинні були отримати повноваження на досудове розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), а також злочинів, вчинених державними службовцями та працівниками Міноборони, ЗС України під час виконання ними службових обов’язків або в розташуванні військової частини чи на військових об’єктах, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування. Крім того, депутати не підтримали пропозицію повернутися згодом до цього питання.