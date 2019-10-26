Депутатський навколополіграфний стриптиз

Народні депутати переживають за інтелектуальний розвиток народу і за забезпечення видовищ. Скільки людей в Україні не знали, що таке поліграф, або як його ще називають, детектор брехні? А депутати їм продемонстрували виверти душ і емоцій в прямому ефірі.

Правда, не зрозуміло, що саме, споглядаючи цей своєрідний стриптиз, мали довідатись виборці? Дізнатися історію про те, що депутатів із фракції «Слуга народу» намагалися підкупити депутати старої закалки для збереження старих схем, а ті гордо відмовилися? Депутат попереднього скликання Леонід Ємець у соцмережах не стримував себе в емоціях, назвавши зачарованих такою поліграфдемократією «юрбою простолюдинів, які, роззявивши очі й роти, чекають вердикту інквізиції». «Відьма чи ні? Випливе чи потоне? Зв‘язана… Шоу для тупих віруючих. Шоу із поліграфом не краще», - зауважив колишній нардеп.

В українському законодавстві застосування науково-технічного приладу – поліграфу - прямо не передбачене

І щодо шоу важко сперечатися, адже про чистоту експерименту не йдеться. Зокрема, відомий поліграфолог Андрій Волик в коментарі одному з телеканалів сказав: «Для того, щоб це не було шоу, мають бути дотримані всі без винятку умови для тестування обстежених людей. А саме: повинна бути відповідна кімната з відповідним інтер'єром, технічним наповненням і щоби люди, які дообстежують відповідних суб'єктів, мали відповідний фах, не локального, хуторського, так би мовити, рівня, а рівня міжнародного».

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведьмідь взагалі назвав проходження депутатами поліграфа «повним фарсом»: «Нічого спільного з професійним поліграфним тестом». Мовляв, заміри реакцій тривали лише 36 хвилин, при нормі 60-120, тестування проводилося після 18 години і так далі.

Якщо говорити про практичну сторону, то навіть якби заміри було проведено на найвищому рівні, то юридично це нікуди не «пришиєш». В українському законодавстві застосування науково-технічного приладу – поліграфу - прямо не передбачене.

Звичайно, що в нашій країні, де часто красти, то подвиг, а не сором, багато хто не хоче легалізації поліграфа

Однак для України не дивина, коли поліграф використовується для розв’язання приватних питань, для відбору кандидатів для заміщення вакантних посад, при здійсненні службових розслідувань, в оперативно-розшукової діяльності. Науковці зазначають, що поліграф застосовується в більш ніж 100 країнах світу. Часто його результати використовуються як експертні висновки, і можуть виступати як доказ у кримінальному провадженні лише в сукупності з іншими судовими експертизами. Зокрема, так є в Японії, Ізраїлі, Іспанії, Канаді, США, Німеччині, Південній Кореї, Франції, Швейцарії…

Звичайно, що в нашій країні, де часто красти, то подвиг, а не сором, багато хто не хоче легалізації поліграфа. Тож, якщо «Слуги народу» своїми танцями навколо цього методу зроблять його популярним (виключивши елементи шоу), це тільки плюс.

Пройти поліграф, за словами лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, коштує 2-3 тисячі гривень. На профільних сайтах вказано, що преміум тест – перевірка бізнес-партнера, ТОП-менеджера - коштує 4 тисячі. Тож інтерес до поліграфа є, і на ньому гріх не заробляти – галузь підніметься.

Тим більше, що зараз вже вишиковується черга з охочих пройти детектор брехні з тих чи інших питань. І, складається враження, що, якщо хтось не захоче співпрацювати з цією технікою, буде вважатися лохом.

Та є й зворотна сторона медалі. Не можна виключати, що політики заведуть собі персональних поліграфологів і бавитимуться в гру, як «зробити» детектор брехні. На жаль, такі мрії вже спостерігаються.

А, взагалі, народним депутатам слід запам’ятати: якщо до них звернулися з пропозицією хабаря, то вперед – до антикорупційних органів із заявою

І наостанок. Розмови про те, що «Слугам народу» вигідний цей скандал з можливою спробою прикупити депутатів для потрібних рішень, мовляв, це вдалий піар, дуже суперечливі твердження. Адже тут як в анекдоті про ложку, яка спочатку пропала, потім знайшлася, але осад від неприємної ситуації з підозрою про вкрадену річ, лишився. А, взагалі, народним депутатам слід запам’ятати: якщо до них звернулися з пропозицією хабаря, то вперед – до антикорупційних органів із заявою.

«Розбір польотів» щодо скандалу з можливим підкупом відбудеться на засіданні фракції «Слуга народу» в понеділок. Однак чекати якихось радикальних дій не варто. Адже кнопкодавство, навіть зафіксоване на фото і відео, стало лише причиною депутатських вибачень. Так і з підкупом, довести який, маючи у якості доказів тільки слова, навіть немає можливості.

А поки фракція з’ясовує стосунки, опоненти чекають, коли «трупи» політичних конкурентів пропливатимуть повз них. Це, якщо і відбудеться, то не скоро. Але сумно не буде. Жаль тільки, що це нічого не дає країні.

Надія Пришляк