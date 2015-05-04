У лікарнях Черкаської області пройшли лікування майже 700 учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту охорони здоров'я Черкаської обласної держадміністрації (ОДА), у закладах охорони здоров’я області зареєстровано 1 тис. 141 звернення за медичною допомогою від 687 учасників АТО. Із цих звернень в умовах лікувально-профілактичних закладів проведено 812 курсів стаціонарного лікування. В Черкаському обласному центрі медико-соціальної експертизи оглянуто 47 учасників АТО. Із числа оглянутих медико-соціальними експертними комісіями 19 осіб визнано інвалідами та 28 особам встановлено відсотки втрати працездатності.

Читайте такожНа реабілітацію до Румунії відбули 10 поранених в зоні АТО військовихЗа словами директора департаменту охорони здоров’я Черкаської ОДА Анатолія Ситника, на базі лікувально-профілактичних закладів області для військовослужбовців розгорнуто 702 спеціалізовані ліжка в 373 палатах підвищеної комфортності. Всі учасники АТО, які отримали поранення або були травмовані, отримують спеціалізовану медичну допомогу у військових госпіталях. У разі необхідності при зверненні за медичною допомогою та потребі у медичній реабілітації поранені бійці направляються на лікування до медичних закладів області за місцем проживання. За його словами, всім учасникам АТО медична допомога у лікарнях надається своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.