У лікарнях Києва перебувають 10 постраждалих внаслідок пожежі на нафтобазі

Про це повідомляє Громадське ТБ.

За словами заступника головного лікаря клініки Сергія Стаскевича, один з потерпілих у важкому стані, у нього п'ятдесят відсотків опіків, пошкоджена грудна клітка та черевна порожнина, у іншого менше десяти відсотків опіків.

У лікарню також доправили і трьох постраждалих пожежників. Їхній стан задовільний.

У Київській обласній клінічній лікарні ще четверо постраждалих внаслідок вибуху. Троє з них пожежники Укрзалізниці. Усі мають різні ступені уражання від десяти відсотків опіків тіла до дев'яноста шести. Найбільше постраждав начальник потяга, він без свідомості та підключений до апарату штучного дихання.

Читайте такожАваков: епіцентр вогню на нафтобазі локалізованоВ обидвох лікарнях всім необхідним для постраждалих забезпечені. Однак у другій міській клінічній лікарні просять на завтра прийти киян здати кров. Ще одного постраждалого доправили до лікарні швидкої допомоги. У нього отруєння надлишками горіння.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.