Суд обирає запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві Бузини (фото)

Про це повідомив у Facebook присутній у залі суду журналіст Олександр Рудоманов.

Під судом зібралася нечисленна група людей, які підтримують підозрюваних.

За словами Рудоманова, Андрій Медведько заявив, що ні він, ні його батьки не отримували повісток до суду - його заарештували, "підрізавши" на дорозі машину.

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Медведько також поскаржився у суді на зникнення під час обшуку антикваріату з квартири його дівчини і заявив, що знайшов під автомобілем "шайбу для пеленгу".

На засіданні присутні депутати Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, повідомляють друзі Медведька на його сторінці в Facebook.

Адвокат підозрюваних вимагає відводу судді.

Нагадаємо, сьогодні голова МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини, яке сталося 16 квітня цього року.