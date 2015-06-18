Суд обирає запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві Бузини (фото)

16:17, 18 червня 2015
Суспільство
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Шевченківський районний суд міста Києва обирає запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

Підозрюваний Андрій Медведько

Про це повідомив у Facebook присутній у залі суду журналіст Олександр Рудоманов.

Під судом зібралася нечисленна група людей, які підтримують підозрюваних.

facebook.com/sasko.laps

За словами Рудоманова, Андрій Медведько заявив, що ні він, ні його батьки не отримували повісток до суду - його заарештували, "підрізавши" на дорозі машину.

Читайте такожУ вбивстві Бузини підозрюють члена самооборони Майдану і бійця батальйону "Київ-2" (відео) Дениса Поліщука затримали вдома, виламавши двері, пише журналіст. Поліщука привезли до зали суду з мішком на голові.

Фото УНІАН

Медведько також поскаржився у суді на зникнення  під час обшуку антикваріату з квартири його дівчини і заявив, що знайшов під автомобілем "шайбу для пеленгу".

На засіданні присутні депутати Ігор Луценко та Ігор Мосійчук, повідомляють друзі Медведька на його сторінці в Facebook.

Депутат Ігор Луценко та підозрюваний у вбивстві Бузини Андрій Медведько / facebook.com/medvedkoandrij

Адвокат підозрюваних вимагає відводу судді.

Нагадаємо, сьогодні голова МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Олеся Бузини, яке сталося 16 квітня цього року.

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