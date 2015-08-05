На адмінкордоні з окупованим Кримом планують облаштувати прикордонні пункти

14:07, 05 серпня 2015
Суспільство
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру інфраструктури, Державній прикордонній службі та голові Херсонської облдержадміністрації облаштувати прикордонні пункти на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Яценюк дав під час засідання уряду.

На засіданні уряду з доповіддю виступив голова Херсонської ОДА Андрій Путілов, який розповів, що на пунктах перетину адмінкордону немає жодних побутових умов для громадян України, які перетинають кордон з окупованим Кримом. В той час як на окупованій території умови для подорожуючих значно кращі.

Яценюк після цього доручив облаштувати нормальні умови на прикордонних пунктах.

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“Давайте про мільярди потім. Мене цікавить туалет на пункті перетину, щоб були тенти, щоб була вода і хто за це відповідає. Хлопці, ви розказуєте про великі справи... Сядьте в машину, пане міністр (інфраструктури — УНІАН) ви, генералу Назаренку (голова Держприкордонслужби — УНІАН), голова ОДА поїдьте туди і розберіться, що потрібно зробити, які потрібні гроші”, - сказав Яценюк.

Яценюк наголосив, що це потрібно зробити невідкладно, на наступному тижні. Він доручив урядовцям терміново скласти проект, щоб до зими облаштувати пункти перетину.

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