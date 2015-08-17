Засуджені з окупованого Донбасу хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію - Геращенко

Близько тисячі засуджених з окупованих проросійськими бойовиками територій Донецької та Луганської областей висловлюють бажання відбувати покарання на підконтрольній владі території України.

Як повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко у Facebook, з керівництвом Державної пенітенціарної служби України та уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською було обговорено проблему переміщення засуджених осіб, що відбувають покарання в тюрмах на окупованих територіях і хотіли б відбути частину покарання в інших пенітенціарних установах в Україні.

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Геращенко відзначила, що зазначена тема обговорюється на засіданнях гуманітарної підгрупи в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську. За її словами, на засіданнях підгрупи планується якнайшвидше вирішити питання з переміщенням засуджених осіб, особливо мова йде про підлітків, жінок, хворих засуджених. Вона заявила, що головним є бажання самих засуджених відбувати частину покарання в пенітенціарній системі на підконтрольній Україні території.

"На сьогодні ситуація виглядає наступним чином: на окупованих територіях залишається 29 тюрем, з них 15 в Луганській області і 14 - в Донецькій. На листопад 2014 року там відбували покарання близько 16 тисяч осіб. Зараз, за наявною в нас інформацією - близько 10 тисяч. Когось випустили, багато померли чи загинули, або були залучені до загонів бойовиків...", - повідомила уповноважений президента.

Геращенко додала, що колонія в Чорнухіному, яку в лютому 2015 року намагалися евакуювати, була просто пошкоджена бойовиками, а автозаки із засудженими не випустили на евакуацію.

За наявною інформацією, за рік конфлікту на Донбасі українській пенітенціарній службі вдалося перемістити більш як 300 засуджених, і зокрема, 178 жінок з Луганської колонії.

"Останні переміщення, 29 осіб, відбулися за участі Лутковської, з них 9 осіб були іноземцями і потребували екстрадиції. Наразі, за наявною інформацією, близько тисячі осіб хотіли б відбувати покарання в українських тюрмах та колоніях. Питання - підтверджені списки цих ув'язнених. Дуже важливо долучити до цієї роботи МКЧХ, аби вони як незалежна організація могли отримати особисте підтвердження і верифікувати списки засуджених для переміщення", - повідомила Геращенко.

У цьому зв'язку вона відзначила, що на даний час немає згоди від бойовиків на таке переміщення, але триває робота з узгодження списків і перевезення людей.

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"Також, за нашою інформацією, в тюрмах на окупованих територіях - складна гуманітарна ситуація, особливо в тих, де відбувають покарання люди з важкими діагнозами як то туберкульоз, інші. Не вистачає ліків і при цьому не допускаються міжнародні гуманітарні організації", - підсумувала уповноважений президента.