Житомирська прокуратура відстояла 15 га землі

На Житомирщині прокуратура відстояла інтереси держави щодо незаконного продажу 15 га землі, які незаконно продали за 600 тис. грн. і завдали державі збитків на суму понад 2,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора області Тетяна ГОША.

За її словами, 17 квітня Житомирський апеляційний господарський суд розглянув апеляційне подання прокуратури області про оскарження рішення господарського суду щодо неможливого повернення державі земельної ділянки площею 15 га, що незаконно перейшла у власність приватної фірми.

При цьому Т.ГОША уточнила, що Житомирський апеляційний господарський суд також задовольнив клопотання прокуратури області про заборону продажу цієї земельної ділянки приватною фірмою «Канпол і К».

"У липні 2006 року прокуратура області звернулася до господарського суду з позовом в інтересах Тетерівської сільської ради до ПП "Фірми SKF" про визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки площею понад 15 га, розташованої у с.Тетерівка Житомирського району, укладеного між Тетерівською сільрадою та приватним підприємством "Фірма SKF ", - полвідомила прес-секретар прокурора.

За її словами, цей договір уклали з порушенням чинного законодавства і земельну ділянку продали за заниженою ціною - лише за 600 тис. грн, чим завдали державі збитків на суму понад 2,5 млн.грн.

"Пізніше приватне підприємство "Фірма SKF" продало цю землю приватній фірмі «Канпол і К» ",- уточнила Т.ГОША. Вона зазначила, що обидві фірми – продавець і покупець - знаходяться за однією і тією ж юридичною адресою.

Господарський суд Житомирської області 14 липня 2007 року задовольнив частково позов та визнав недійсним укладений між сторонами договір купівлі-продажу землі. Однак у рішенні суду було зазначено, що покупець - приватна фірма «Канпол і К» є добросовісним набувачем на підставі ст.388 ЦК України та майно у неї не може бути витребувано.

Т.ГОШАР повідомила, що при такому вирішенні спору повернути збитки та витребувати землю було б неможливо, бо приватне підприємство "Фірма SKF" звітувало про відсутність прибутків та фінансово-господарської діяльності.Тому прокуратура області оскаржила судове рішення в частині встановлення судом обставин неможливості повернення державі землі в апеляційному порядку і 17 квітня Житомирський апеляційний господарський суд вимоги прокуратури задовольнив.

На даний час проводиться досудове слідство.

Крім того, у січні 2008 року Житомирський міжрайонний природоохоронний прокурор за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем приватним підприємством «Фірма SKF» при незаконному продажу земельної ділянки порушив кримінальну справу за ч. 2 статей 364 та 366 Кримінального кодексу України.