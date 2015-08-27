На Луганщині затримали бойовика з банди Мозгового (фото, відео)

На Луганщині Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації «ЛНР».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мешканець Лисичанська добровільно приєднався до терористичного угруповання під командуванням Мозгового. В червні-липні 2014 року зловмисник брав участь у збройному опорі силам антитерористичної операції, що визволяли Лисичанськ від бойовиків. Також він був задіяний у підривах об’єктів транспортної інфраструктури міста, йдеться в повідомленні.

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Після звільнення Лисичанська терорист переховувався від правоохоронців.

Затриманий вже визнав свою провину у злочинах. У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, ватажка бандитського формування "Привид" Олексія Мозгового знищили 23 травня. Автомобіль, в якому перебував Мозговий, був підірваний за допомогою вибухового пристрою, а потім обстріляний з кулеметів.