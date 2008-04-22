Голова УГКЦ закликає політиків не дратувати народ перед Великоднем

Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви кардинал Любомир ГУЗАР напередодні найсвятіших днів цілого року просить представників влади не дратувати свій народ.

Про це йдеться у зверненні голови УГКЦ до всіх людей доброї волі та носіїв державної влади України, текст якого переданий УНІАН департаментом інформації Церкви.

"Саме на тижні, які передували цьому величному торжеству – розп’яттю і воскресінню Христа, припали дні неймовірної метушні у нашому житті, коли різні політичні сили, яким народ делегував право вести країну до кращого майбутнього, розпочали такі протистояння, що їх фатальні наслідки годі навіть передбачити. А все це кожний робить нібито в ім’я загального добра. Чи потрібно знову розпинати Україну, щоб її рятувати?”, - зазначається у зверненні голови УГКЦ.

У цьому контексті Л.ГУЗАР звертається до політиків зі словами: "Достойні носії влади, не дратуйте свого народу!” А віруючих він закликає "не загубитися у гущі того всього лиха, яке нас оточує, щоб не впасти у зневіру".