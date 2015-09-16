Мосміськсуд перевірить законність відмови відпустити Савченко на сесію ПАРЄ

Про це повідомляє ТАСС.

У скарзі адвокати називають рішення суду першої інстанції необґрунтованим і необ'єктивним і просять скасувати його.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 15 вересня, суд у Донецьку Ростовської області залишив народного депутата Надію Савченко під вартою на 6 місяців.

Також зазначається, що справа українки Надії Савченко буде розглянута колегією з трьох суддів, засідання призначено на 22 вересня. «Справа Савченко буде розглянута колегією з трьох суддів 22 вересня об 11 годині», - повідомив адвокат Фейгін.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі мова йде про її звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.