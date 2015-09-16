Мосміськсуд перевірить законність відмови відпустити Савченко на сесію ПАРЄ
Мосміськсуд розгляне скаргу адвокатів української льотчиці Надії Савченко на рішення Басманного суду Москви, який визнав законними дії слідчого, який відмовився відпустити її на сесію ПАРЄ.
Про це повідомляє ТАСС.
У скарзі адвокати називають рішення суду першої інстанції необґрунтованим і необ'єктивним і просять скасувати його.
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Раніше УНІАН повідомляв, що 15 вересня, суд у Донецьку Ростовської області залишив народного депутата Надію Савченко під вартою на 6 місяців.
Також зазначається, що справа українки Надії Савченко буде розглянута колегією з трьох суддів, засідання призначено на 22 вересня. «Справа Савченко буде розглянута колегією з трьох суддів 22 вересня об 11 годині», - повідомив адвокат Фейгін.
Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.
Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі мова йде про її звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.
За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.