Відзначено річницю найбільшого в історії УПА бою з військами НКВС

На Рівненщині відбулися урочисті заходи з нагоди 64-ї річниці Гурбенського бою – найбільшого збройного зіткнення підрозділів Української Повстанської Армії з військами НКВС у квітні 1944 року на території нинішнього Здолбунівського району.

Як передає кореспондент УНІАН, панахиду на братській могилі повстанців відслужив митрополит Рівненський та Острозький УПЦ Київського патріархату Евсевій. В урочистому мітингу взяли участь заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Степан ПАВЛЮК, перший заступник голови Рівненської облради Валентин КОРОЛЮК, представники політичних та громадських організацій краю, ветерани національно-визвольних змагань.

Під час мітингу було зазначено, що при сприянні місцевої влади та громадськості пошукові роботи у навколишніх лісах буде продовжено з метою виявлення нових останків вояків УПА, їх особистих речей, зброї та амуніції. Нині на цьому місці, у Пантеоні УПА, першу чергу якого було відкрито у минулому році, покояться ідентифіковані останки майже півсотні вояків УПА. А поруч братської могили, що на окраїні лісового масиву, відкрито чоловічий православний монастир.

У квітні 1944 року і цьому районі було зосереджено понад 30 тисяч військ НКВС та Радянської Армії, підсилених танками, авіацією та бронетехнікою, які оточили 5-тисячне угруповання УПА-Південь. На той час радянсько-німецький фронт вже прокотився на захід від Рівненщини. Однак, в тилу Червоної Армії залишились доволі значні з`єднання українських повстанців. Тож радянські війська у квітні 44-го методично відрізали комунікації і шляхи до відступу південній групі УПА. "Гурбенську акцію" довкола колишньої польської колонії Гурби - в Антонівцях, Забарах, Андрушівці, Майдані, Обгові, Мостах та багатьох інших селах НКВС провело за наказом Сталіна після того як 15 квітня помер поранений вояками УПА генерал Радянської армії Микола Ватутін.

В результаті боїв 21-25 квітня повстанцям вдалося прорватися з "котла" і продовжити рейди на Полісся і на схід України.