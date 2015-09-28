"Це тільки початок": У "Правому секторі" обіцяють відключити Крим від електроенергії і заблокувати морське сполучення

Про це заявив прес-секретар 13-го батальйону ДУК "Правий сектор" Олексій Бик, передає "112 Україна".

"Це тільки початок, ми заблокуємо все залізничне сполучення, але саме ця гілка була першою, бо вона веде прямо на кримський завод "Титан", який належить українському олігарху Фірташу. Чому саме Фірташа? Тому що він пов'язаний з нашим чинним президентом Петром Порошенком, з яким колись укладали певні угоди, про зміст яких ми досі не знаємо. Порошенко нам про це не повідомляє. Тобто початок акції було символічним, ми хочемо підкреслити, що в блокаді Криму ми бачимо протидію намаганням режиму Порошенко наживатися на трагедії українського народу", - розповів він.

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При цьому Бик зазначив, що у "Правому секторі" окупацію Криму сприймають як справжню трагедію.

"Кримські татари змушені були залишити свої будинки, Україна позбулася частини території, в той же час режим окупації, який зараз є в Україні, використовує цю територію для того, щоб наживатися", - поінформував він.

Спікер ПС зазначив, що найближчим часом будуть вжиті всі заходи для відключення Криму від електроенергії.

"Ми надалі плануємо відключити Крим від споживання електроенергії, плануємо співпрацю з прикордонними підрозділами і хочемо заблокувати морське сполучення, тобто перетворити Крим в повноцінний острів. Якщо Путін вважає, що він може легко окупувати українську територію, то нехай спробує її потім прогодувати", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративну кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.