У Мін'юсті розповіли, скільки коштує доступ до Держреєстру нерухомості

Міністр юстиції Павло Петренко у своєму Facebook розповів про те, як отримати доступ до Державного реєстру власників земельних ділянок.

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"Якщо раніше ви могли за адресою дізнатися, хто є власником того чи іншого будинку або квартири, то відтепер, ввівши прізвище, ім'я та по батькові будь-якого чиновника, судді, прокурора або свого сусіда, можна дізнатися, якою він володіє нерухомістю", - написав міністр.

За його словами, щоб отримати таку інформацію, досить зробити кілька простих кроків. Насамперед, зареєструватися на порталі онлайн-сервісів Міністерства юстиції за адресою https://kap.minjust.gov.ua і увійти у власний кабінет. Потім вибрати потрібну послугу, ввести необхідні дані, і, оплативши цю послугу банківською карткою, отримати необхідні дані. Вартість такої послуги складає всього 20 грн. В даний час можлива ідентифікація на порталі через використання ЕЦП або, надавши паспортні дані та ідентифікаційний номер. А вже незабаром буде введена система ідентифікації через BankID.

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Це означає, що власники банківських карток зможуть користуватися онлайн-сервісом без необхідності окремої реєстрації.

"Слід зазначити, що ми подбали про збереження персональних даних власників майна. Інформація про їх паспортні дані або ідентифікаційний код не буде видаватися при пошуку. Так само в довідці не буде інформації щодо номера будинку та квартири. З іншого боку, завдяки системі авторизації ми повністю забезпечуємо вимогу закону щодо того, що громадянин за запитом Мін'юсту може дізнатися, хто саме цікавився його майном", - підкреслив міністр.

"Відкриття доступу до реєстру ліквідує можливості для рейдерських захоплень нерухомого майна або інших шахрайських дій. Прошу вибачення за деякі технічні незручності - сьогодні сайт працює у тестовому режимі. До того ж кількість запитів цього дня просто зашкалює", - підсумував Павло Петренко.

Як повідомлялося, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр) у рамках реформування системи земельних відносин з 6 жовтня відкрила в Інтернеті вільний доступ до реєстру власників земельних ділянок, а також запускає онлайн-послугу замовлення виписки про нормативно-грошову оцінку землі.