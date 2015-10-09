У Краматорську відкрився Центр допомоги і підтримки учасників АТО

Про це оголосив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ОВГА) в ході прес-конференції, повідомляє 6264.com.ua.

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Проект є всеукраїнським, аналогічні центри вже створені і активно працюють в обласних центрах України. Очолювати проект на офіційних правах будуть волонтерські організації.

У Донецькій області Центр допомоги і підтримки учасникам АТО буде розташовуватися в Краматорську. Координатором центру призначений Сергій Гаков, волонтер і викладач ДДМА.

«Основна проблема надання психологічної допомоги, юридичної та соціальної, тієї допомоги, яка передбачена державою, але в повному обсязі учасники АТО її не отримують. Ми створюємо цей Центр для взаємодії демобілізованих учасників АТО з органами влади», – говорить Гаков.

Під пільгову категорію потрапляють демобілізовані учасники АТО, солдати добровольчих батальйонів та їх сім'ї.

З фізичною адресою волонтери поки не визначилися, але на наступному тижні все стане відомо, в тому числі і контакти call-центру. З 12 жовтня Центр вже включається в робочий процес і з питаннями можна звертатися в Донецьку ОВГА, поки за організацією не закріплений робочий кабінет.