Аваков заявив про створення Департаменту протидії наркозлочинності у структурі Національної поліції
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розформував Управління протидії незаконному обігу наркотиків та заявив про створення Департаменту протидії наркозлочинності у структурі Національної поліції під керівництвом заступника начальника УМВС України у Херсонській області Іллі Ківи.
Як повідомляє прес-служба МВС України, 1051 співробітник підрозділів Управління протидії незаконному обігові наркотиків по всій державі виведені за штат.
"Більше 1 тисячі працівників цього підрозділу виведені за штат відомства. Переатестацію і набір на службу в поліцію працівники розформованого підрозділу проходитимуть, зокрема, і з використанням детектора брехні", - йдеться у повідомленні.
Глава МВС зазначив, що за оцінками Департаменту внутрішньої безпеки, 80-90% співробітників Управління протидії незаконному обігу наркотиків не зможуть пройти процес переатестації і будуть звільнені зі служби.
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Аваков зазначив у Facebook, що в новій Національній поліції створюється принципово новий Департамент протидії наркозлочинності.
Як зазначив міністр, штат нового департаменту буде складати 600 поліцейських, що значно менше, ніж це було в Управлінні протидії незаконному обігу наркотиків.
На місцях поліцейські департаменту будуть підпорядковуватися місцевим керівникам поліції.
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Новий проект буде здійснюватися за участі іноземних експертів під керівництвом Іллі Ківи.
ОТВЕТ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ - БНОН? Нет. ПОСТУПИМ РАДИКАЛЬНО.(шаги реформы)Было раньше .. БНОН ( борьба с незаконным обо...Posted by Arsen Avakov on Thursday, October 22, 2015