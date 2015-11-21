Голова Нацполіції зустрілася з Джемілєвим і Чубаровим для врегулювання ситуації навколо пошкоджених ЛЕП - МВС

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції України.

У ході зустрічі сторони домовилися про чіткі кроки для зменшення громадської напруги навколо аварійних ділянок ліній електропередач (ЛЕП). "Було чітко роз'яснено, що всі дії підрозділів НП були спрямовані суто для забезпечення безпеки громадян України в умовах можливого руйнування пошкоджених опор високовольтних ЛЕП під напругою у 350 тисяч вольт в умовах дощу і посиленого вітру", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНацполіція опублікувала офіційну заяву щодо подій на Херсонщині

У МВС зазначили, що учасники дійшли згоди та домовились про конкретну і чітку взаємодію під час врегулювання цієї ситуації, а також визначили відповідальних за це осіб. Голова НП Хатія Деканоідзе перебуває у постійному контакті із народним депутатом України Рефатом Чубаровим.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей.

Сьогодні на місце обвалення електроопор в Чаплинку прибули представники поліції, щоб ремонтники змогли заземлити опори, у зв'язку з цим спецназівці оточили підірвані лінії електропередач та учасників блокади Криму. Відбулася невелика сутичка.

Учасники блокади Криму допустили до пошкоджених опор ліній електропередач ремонтників для проведення заземлення. Фахівці провели необхідні роботи.

У відповідь озброєні співробітники правоохоронних органів зняли оточення біля повалених електроопор.

Разом з тим активісти блокади встановили намет і не мають наміру розходитися.

Читайте такожУ Херсонській області під час сутички між силовиками і учасниками блокади Криму поранено поліцейського – МВС

Раніше координатор акції по блокаду Криму Ленур Іслямов заявив, що учасники акції мають намір блокувати ремонт ЛЕП.

Пізніше заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що правоохоронці побили журналістку каналу Гульсум Халілову.