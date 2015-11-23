ЗМІ: У Криму перестали працювати банкомати



Зокрема, протягом двох днів неможливо зняти готівку в Сімферополі, Севастополі та Керчі. При спробі зняти гроші банкомати видають повідомлення про помилку.Про це повідомляє FlashCrimea.

"Прес-секретар Російського національного комерційного банку, що володіє 700 банкоматами в Криму, Діана Скляренко не підтвердила, але і не спростувала цю інформацію, зазначивши, що «ситуація змінюється щогодини», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу два з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

В СБУ заявили, що спільно з МВС перевірять, чи не закладені вибухові пристрої під інші опори ЛЕП у Херсонській області.